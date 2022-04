Dumfries da Roma a Milano ancora senza conferma: l’Inter riparte dalla staffetta

Dumfries con 4 gol e quasi il doppio alla voce assist è l’esterno destro più produttivo dell’Inter di Inzaghi. Ciò non gli vale ancora la titolarità assoluta sulla sua fascia di competenza, anche a causa della certezza chiamata Darmian. In occasione della terza partita stagionale contro la Roma ci si attende una nuova staffetta tra i due

STAFFETTA A DESTRA – Buona la prima per Denzel Dumfries ma non la seconda. Nello 0-3 dello Stadio “Olimpico” in Roma-Inter (vedi video) l’esterno destro olandese è andato addirittura a segno, chiudendo la partita già nel primo tempo. Nonostante ciò, Simone Inzaghi ha rinunciato a Dumfries in occasione di Inter-Roma di Coppa Italia a San Siro. Il suo ingresso nei minuti finali, con il risultato già sul 2-0, non ha certo cambiato la partita. Alla vigilia della terza sfida contro la Roma, Inzaghi riflette sulle scelte da fare. L’ottima prova di Matteo Darmian nel Derby di Milano, che ha dato la qualificazione in Finale di Coppa Italia all’Inter, merita la conferma. Ma rinunciare nuovamente alla spinta di Dumfries, al momento, rappresenta un azzardo. Per questo motivo Inzaghi sembra orientato a rinnovare l’avvicendamento sulla fascia destra. Dumfries, riposato, titolare in Inter-Roma con Darmian inizialmente a riposo in vista della trasferta di Bologna? Giocando ogni tre giorni, in questo periodo, la decisione sembra non solo logica ma anche saggia. E Inter-Roma a San Siro servirà soprattutto come conferma per Dumfries. Titolare ma non titolarissimo.