Dumfries, da Napoli non più lo stesso. Colpa delle gerarchie?

Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti in positivo di questa scalata verso la seconda stella, anche se il suo momento non è dei migliori. Prima dell’assist con l’Empoli un vuoto enorme.

MOMENTI – Prima dell’assist con l’Empoli per Alexis Sanchez Denzel Dumfries non entrava nel tabellino dal 16 febbraio contro la Salernitana. Prima ancora addirittura dal passaggio vincente per Marcus Thuram del 21 ottobre 2023 con il Torino. Quello è stato il suo momento migliore della stagione, precisamente da agosto fino ad inizio dicembre. Il problema fisico riscontrato con il Napoli lo ha fermato, poi c’è stato il definitivo stop tra Monza e Supercoppa Italiana.

GERARCHIE – Il fatto di non aver mai lasciato il posto da titolare per 4 mesi consecutivi gli ha recato diversi problemi a livello fisico. Tra nazionale e club Dumfries non ha mai riposato, le conseguenze sono arrivate e si sono fatte sentire pesantemente. Chi ha dovuto cambiare gerarchie è stato Simone Inzaghi, il quale si è visto praticamente obbligato a far risalire Matteo Darmian sulla fascia destra. L’italiano ha dimostrato affidabilità, come suo solito, ed ha fornito anche prestazioni di altissimo livello. Ne sono prova in più i gol segnati con Atalanta e Napoli nelle ultime settimane.

Dumfries, occhio al mercato

INIZI – Non è difficile ricordare che il titolare ad inizio stagione era Dumfries. La situazione è cambiata e non per una questione di valori assoluti. All’olandese è mancata continuità, così come accaduto la scorsa stagione a causa dei Mondiali. Per una stagione però la giustificazione vale, per la seconda un po’ meno. I numeri raccontano di un contributo importante, perché 3 gol e 5 assist in tutte le competizioni non sono pochi. La distribuzione delle sue partecipazioni alle reti è purtroppo incostante e questo potrebbe portare a discorsi di mercato che si protraggono da tantissimi mesi. I dubbi sul futuro del numero 2 sono tanti, le prossime partite diranno tanto sulla considerazione dell’olandese.