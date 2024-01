Dumfries, cosa succede veramente? Altra panchina in vista

Denzel Dumfries sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti in maglia Inter. Anche con la Lazio potrebbe iniziare dalla panchina, ma cosa succede veramente? La possibile risposta.

MINUTAGGIO – Denzel Dumfries non sta dando le risposte che Simone Inzaghi cercava dopo il suo infortunio. Una prima parte di stagione da trattore non basta, serve continuità e non sta arrivando. Con il Monza il giocatore è partito dalla panchina e ci è rimasto per 90 minuti, lo stesso destino si sta concretizzando per la partita con la Lazio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Dal ritorno in campo con il Genoa ha fatto due panchine su tre, domani sarà probabilmente la terza.

PROBLEMA – Non è solo il problema fisico a toccare Denzel Dumfries in questo periodo. L’arrivo di Tajon Buchanan nelle scorse settimane è stato più di un segnale all’olandese e all’agente: c’è futuro anche senza di loro all’Inter. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025, il club vorrebbe evitare uno Skriniar-bis e decidere prontamente se rinnovarlo o cederlo in estate. Le trattative, già iniziate, non sono andate per ora al meglio. L’esterno chiede di più di quanto gli è stato offerto, inoltre non ci sarà neanche il decreto crescita ad aiutare per l’ingaggio lordo. Il destino perciò sembra scritto: le strade tra Inter e Dumfries si divideranno, questo probabilmente crea qualche problema ora al calciatore.