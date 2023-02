Dumfries, con l’Udinese rischia un’altra panchina. Questione di garanzie

Inter-Udinese è una partita che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare. Per questo motivo Inzaghi punterà su quei calciatori che al momento gli offrono maggiori garanzie. Tra questi potrebbe non esserci ancora Denzel Dumfries che è stato relegato al ruolo di vice Darmian e contro i friulani rischia l’ennesima panchina.

DIFFICOLTÀ − Denzel Dumfries da ormai qualche mese a questa parte ha perso posti nelle gerarchie dell’Inter. L’olandese non garantisce a Inzaghi la continuità e la sicurezza di cui la squadra necessita in questo periodo. Garanzie che invece l’allenatore piacentino sta trovando in Matteo Darmian. Purtroppo Dumfries fino ad ora è sembrato essere la brutta copia del calciatore fisicamente dominante visto lo scorso anno. In molte partite ha spesso commesso errori che non hanno permesso all’Inter di portare a a casa i tre punti. Anche in fase offensiva non sta però trovando quelle incursioni che nella passata stagione hanno portato qualche gol e numerosi assist. Per questo motivo Inzaghi è stato costretto a relegarlo in panchina anche in gare ampiamente alla sua portata.

MOTIVI TATTICI − Il match di domani con l’Udinese non dovrebbe quindi rappresentare un eccezione a questo trend negativo. La gara contro i friulani sarebbe perfetta per lui, visto che la grande fisicità della squadra di Sottil si adatta ottimamente alle sue caratteristiche. L’Udinese però è una formazione che può mettere in grande difficoltà la retroguardia dell’Inter, come del resto è già avvenuto nella partita d’andata. Per questo Inzaghi non può permettersi troppi rischi, soprattutto dopo il pari con la Sampdoria. Ecco quindi giustificata la quasi certa titolarità di Darmian, che rispetto all’olandese garantirebbe meno spinta e fisicità ma più solidità e sicurezza.