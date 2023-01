Dumfries, con la Cremonese segnali di ripresa: con l’Atalanta dal 1′?

Denzel Dumfries è tornato a giocare da titolare nella sfida contro la Cremonese. L’olandese è sembrato in forma e soprattutto in salute anche dal punto di vista mentale. Gli eventuali progressi potrebbero essere valutati in occasione di Inter-Atalanta di domani sera

BUON RIENTRO – Dopo qualche partita in panchina, Denzel Dumfries è tornato a giocare dal 1′ contro la Cremonese. A dispetto delle voci che lo davano scarico dal punto di vista fisico, l’ex giocatore del PSV ha mostrato un buon stato di forma. Ciò che ha sorpreso maggiormente è l’intraprendenza mostrata, quella che è mancata in questi ultimi mesi. L’olandese ha tentato più volte il dribbling e anche qualche giocata meno scontata del solito.

ALTRA CHANCE? – La buona prestazione in campionato potrebbe dare la possibilità a Dumfries di avere un’altra chance dal 1′ anche contro l’Atalanta in Coppa Italia. In una settimana così calda, che terminerà domenica con il derby, il numero 2 ha l’occasione di riprendersi la titolarità sulla destra – sfruttando anche la situazione Skriniar, che ha costretto Darmian allo scivolamento in difesa – e di giocare con continuità fino a fine stagione. A giugno, poi, si saprà di più riguardo al suo futuro. Nel frattempo, l’obiettivo dell’olandese è tornare a giocare con continuità.