Dumfries, se ci sei batti un colpo: Fiorentina Inter nel mirino

Denzel Dumfries negli ultimi due mesi ha di fatto giocato soltanto una partita (contro il Verona), oltre allo spezzone contro il Genoa. Rimasto in panchina nelle ultime tre uscite contro Monza, Lazio e Napoli, resta da capire il suo possibile impiego per Fiorentina-Inter di domenica.

ASSENTE – Senza dietrologie relative alla sua situazione contrattuale, il vero motivo dell’assenza di Denzel Dumfries dal campo nelle ultime tre partite è da ricercare nelle sue condizioni fisiche. L’olandese non sembra aver recuperato ancora al 100% dal problema avuto in campionato contro il Napoli, tanto che dopo lo spezzone con il Genoa e la gara contro il Verona, ha dovuto sedersi nuovamente in panchina. Con un’altra settimana a disposizione per prepararsi, Dumfries punta adesso a tutta dritta verso Fiorentina-Inter. Anche per lasciare un po’ di respiro a Matteo Darmian che continua a fare gli straordinari. Non solo: il ritorno dell’olandese permetterebbe anche di tornare ad avere più spinta offensiva sulla destra, in una catena che sarà orfana anche di Nicolò Barella a centrocampo. E, in ultimo, un suo ritorno in campo sarebbe anche un ottimo segnale per chi ancora pensa che la sua gestione subisca l’impatto del mancato rinnovo…