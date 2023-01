Dumfries, ci si rivede a Cremona? L’olandese potrebbe riprendersi il posto

Denzel Dumfries non ha mai giocato titolare in campionato in questo 2023. Proprio oggi contro la Cremonese potrebbe esserci la prima chance per l’olandese, che non si trova in una situazione invidiabile con l’Inter.

INFLUENZE – Le voci di mercato sono state insistenti e continuano a tormentare la stagione di Denzel Dumfries. L’olandese sembra dover partire in estate per permettere all’Inter di risolvere i suoi problemi economici, ma si sta dimenticando forse un aspetto: mancano ancora 4 mesi prima della fine della stagione. Ci sono gli ottavi di finale di Champions League, la Coppa Italia, l’obiettivo quarto posto da raggiungere e la squadra nerazzurra non naviga ora in mari tranquilli. La sconfitta con l’Empoli ha aperto a prospettive non rosee per l’Inter, per tale motivo quest’oggi ci saranno cambiamenti nella formazione. Denzel Dumfries dovrebbe partire dal primo minuto a causa dell’assenza del suo compagno Milan Skriniar. Matteo Darmian giocherà nella difesa a tre, l’olandese deve ricominciare da dove aveva finito la scorsa stagione.