Dumfries chiuderà il poker dei rinnovi! Doppia importanza per l’Inter

Denzel Dumfries presto rinnoverà il proprio contratto con l’Inter, aggiungendosi a Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez.

ORA L’ULTIMO – Fatto tre bisogna fare quattro. L’Inter ha chiuso tre grandi rinnovi durante questi mesi estivi: in primis Nicolò Barella, poi Simone Inzaghi e per ultimo quello di Lautaro Martinez. Tre super colpi che valgono tanto quanto un acquisto di mercato se non di più. Tre annunci, uno per mese (a giugno il centrocampista, a luglio il tecnico e ora ad agosto il Toro), a sugellare presente e futuro dell’Inter. Ma questo terzetto di rinnovi può presto diventare un quartetto. Infatti, da settimane l’Inter sta lavorando al rinnovo di Denzel Dumfries. Manca ancora la fumata bianca, ma l’accordo arriverà: tempo al tempo. Si ragiona sulle cifre, con la dirigenza che ha messo sul piatto un rinnovo da quattro milioni di euro a stagione.

L’importanza del rinnovo di Dumfries: due motivi per l’Inter

MOTIVI – Il quarto rinnovo, quello di Dumfries, probabilmente varrà meno, almeno dal punto di vista tecnico, rispetto a quelli di Lautaro Martinez e Barella, ma è altrettanto importante. Uno perché evita all’Inter di perderlo a zero a scadenza di contratto come già successo con Milan Skriniar un anno fa. Due perché avrebbe costretto l’Inter ad andare nuovamente sul mercato con tutte le conseguenze del caso. L’olandese, infatti, nonostante qualche mancanza di carattere prettamente tecnico, rimane un laterale di tutto rispetto. Corsa, fisicità, temperamento ed esperienza: quattro caratteristiche perfette per un laterale tutta fascia e difficilmente replicabili in giro per l’Europa.