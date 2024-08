Dumfries, c’è il rinnovo. L’Inter ha chiuso la telenovela – Sky

Denzel Dumfries resta a Milano. L’Inter ha definito con l’olandese la cifra e la durata del contratto. Come spiegato da Sky Sport, la voglia di continuare insieme è confermata.

RINNOVO – L’Inter e Denzel Dumfries hanno chiuso l’accordo per il rinnovo di contratto. L’esterno olandese, dopo un periodo passato ai margini e vicino alla cessione, ha deciso di accettare la prima offerta nerazzurra. I nerazzurri e Dumfries continueranno insieme per i prossimi quattro anni. Nella giornata di lunedì c’era stato l’ennesimo contatto tra Piero Ausilio e l’entourage del giocatore. Il summit si era chiuso in maniera più che positiva, con l’obiettivo di rivedersi e chiudere tutti i dettagli. Come spiegato oggi da Sky Sport, la voglia di continuare insieme è da ambo i lati.

Dumfries-Inter, chiude la telenovela

TELENOVELA – Dopo la lunga telenovela iniziata la scorsa primavera, l’Inter aveva spiegato al giocatore le condizioni per il rinnovo fino al 2028. Dopo un lunga tira e molla e qualche offerta dall’estero, Denzel Dumfries ha dunque accettato i paletti dell’Inter che non ha mai messo in dubbio le qualità dell’olandese e tanto meno l’interesse di averlo ancora in squadra. Il terzo sorriso invece arriva da Simone Inzaghi che aveva spiegato alla società di fare il possibile per non perdere le caratteristiche particolari dell’esterno olandese.