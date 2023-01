Dumfries caso? Inzaghi stoppa le ricostruzioni fantasiose e fissa l’obiettivo

Dumfries anche ieri in Inter-Verona si è limitato ad osservare dalla panchina. Espressione insoddisfatta e un po’ di delusione negli occhi dell’olandese che da quando ha fatto ritorno a Milano dal Mondiale non ha più ingranato la marcia. Inzaghi ha svelato il motivo, fissando anche l’obiettivo immediato (vedi articolo)

NO ALLE FANTASIE – Denzel Dumfries è diventato un caso all’Inter? Ci ha pensato Simone Inzaghi a smorzare qualsiasi tipo di polemica o ricostruzione fantasiosa spiegando che l’olandese è ritornato dal Mondiale in Qatar con un problema fisico che tuttora non gli permette di allenarsi nel migliore dei modi. Ecco perché Matteo Darmian ha guadagnato terreno (meritatamente). Senza il chiarimento del tecnico interista, si sarebbe avanzata l’idea di possibili distrazioni derivanti dai rumors di mercato. Dumfries infatti è molto richiesto in Premier League con l’Inter che non disdegnerebbe una ricca cessione per sistemare un po’ i conti. Ma questi sono discorsi lontani almeno cinque/sei mesi (a meno di mega offerte invernali).

Dumfries, Inzaghi fissa l’obiettivo: rimetterlo in condizione sia fisicamente che mentalmente

Non è quindi un bel momento per Dumfries che sta pagando le fatiche del Mondiale e probabilmente anche la delusione dell’eliminazione per mano dell’Argentina. Inzaghi però dimostra di credere ancora nel suo esterno destro, inamovibile prima del Mondiale. L’allenatore piacentino ha fissato l’obiettivo: rimetterlo in condizione sia fisicamente che mentalmente. Il motivo, aggiungiamo noi, è duplice: recuperare spinta e inserimenti ma anche la miglior forma per poi eventualmente a giugno ragionare su una possibile quanto, ahinoi, necessaria cessione.