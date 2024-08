Dumfries tra campo e rinnovo: Inter-Atalanta per la prima stagionale

Denzel Dumfries non ha ancora ufficializzato il suo rinnovo con il club, sebbene i discorsi tra le parti stiano procedendo e si siano intensificati proprio negli ultimi giorni, vista la chiusura del mercato a brevissimo. E intanto per Inter-Atalanta punta a una prima stagionale.

TRA CAMPO E RINNOVO – Il nome di Denzel Dumfries a inizio mercato era sicuramente uno dei più caldi, specialmente vista la sua situazione contrattuale. Un anno alla scadenza (giugno 2025) e la voglia di cambiare aria, verso il sogno Premier League. Un’ipotesi che non si è però concretizzata, tanto da portare i discorsi legati al rinnovo a riaprirsi e ad accelerare. Specialmente nelle scorse settimane, sebbene poi la questione si sia raffreddata. Resta comunque grande ottimismo per l’arrivo a un accordo, considerando anche come l’Inter abbia deciso di non cederlo e come il mercato sia ormai a un giorno dalla chiusura. Ora però è il momento di concretizzare il tutto.

Dumfries, in attesa del rinnovo c’è il campo: Inter-Atalanta e una prima stagionale

CACCIA ALLA TITOLARITÀ – Dopo due gare di campionato, Denzel Dumfries non ha ancora raccolto una presenza da titolare. Sia contro il Genoa in trasferta, che contro il Lecce in casa, l’olandese è rimasto a guardare dalla panchina, con Matteo Darmian in campo entrambe le volte dal primo minuto. Certo, Dumfries ha poi avuto la possibilità di entrare a gara in corso, anche per sfruttare la sua fisicità e le sue caratteristiche in momenti della partita più congeniali al suo tipo di gioco. Ecco quindi che per Inter-Atalanta di domani resta ancora da capire quello che sarà il suo ruolo in squadra. Con la caccia alla prima maglia da titolare in stagione. Al momento, tuttavia, sembra che Matteo Darmian sia ancora avvantaggiato per quanto riguarda l’undici iniziale. Il tutto mentre resta da chiudere la questione rinnovo.