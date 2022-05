Dumfries, ballottaggio aperto. Ma anche con la Juventus è stato incisivo

L’Inter si prepara in vista della trasferta di domenica di Cagliari. Simone Inzaghi non sembra avere dubbi per la formazione titolare con Dumfries che dovrebbe tornare dal primo minuto per spingere sulla corsia destra.

FATTORE – La stagione di Dumfries è stata un continuo crescendo. Dopo le prime difficoltà dovute anche all’adattamento nel nuovo campionato e nel nuovo paese, l’olandese è diventato un punto fermo dell’Inter. Mercoledì nella finale di Coppa Italia non ha giocato titolare ma quando è entrato ha cambiato marcia all’Inter alzando il baricentro e fornendo il cross per Perisic che poi ha portato al rigore di Lautaro Martinez. Dumfries contro il Cagliari è pronto a riprendersi una maglia da titolare con il ballottaggio però aperto con Darmian. La voglia è di tornare a sgroppare sulla fascia per inseguire il sogno scudetto.