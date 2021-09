Dumfries, è arrivato il suo momento? Inserimento vitale per l’Inter: due motivi

Dumfries dovrebbe partire titolare nel prossimo match di Serie A contro il Bologna. Completare l’inserimento dell’esterno dell’Inter è fondamentale per due motivi in particolare.

È ORA – Sembra arrivato finalmente il momento di Denzel Dumfries. Contro il Bologna, l’esterno olandese potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia dell’Inter (vedi articolo). In questo inizio di stagione, sia in Serie A che in Champions League, a partire titolare sulla fascia destra è sempre stato Matteo Darmian. Nella sfida con Sinisa Mihajlovic, Simone Inzaghi potrebbe cambiare alcune pedine ed inserire giocatori che fin qui hanno giocato meno, come Joaquin Correa e, appunto, Dumfries. L’inserimento del classe 1996 sarà utile e di capitale importanza per due precisi motivi.

INSERIMENTO – Il primo motivo riguarda il giocatore stesso. L’ambientamento di Dumfries all’interno del mondo Inter procede bene (vedi dichiarazioni), il gruppo lo ha accolto nel migliore dei modi e la forma fisica migliora di allenamento in allenamento. Ora però bisogna iniziare ad inserirlo anche tatticamente in campo. L’unico modo per farlo è gettarlo nella mischia e iniziare a valutarne il reale valore sul terreno di gioco. Subentrando negli ultimi minuti, con i compagni già stanchi e la partita che si incanala verso il fischio finale, è difficile avere un reale impatto sul match, soprattutto quando non sei ancora connesso al 100% con i movimenti della squadra. Serve qualche prestazione da 90′ per ammirare il vero Dumfries e il match col Bologna può essere un ottimo inizio.

ROTAZIONI – Il secondo motivo per cui è arrivato il momento di lanciare Dumfries da titolare riguarda la squadra e il calendario che l’attende. Darmian, per quanto funzionale e autore di ottime prestazioni fin qui, non può di certo sostenere il peso di un’intera stagione come prima scelta sull’out di destra. I 32 anni che compirà a dicembre impongono qualche turno di riposo anche per lui. Motivo in più per avere Dumfries inserito completamente all’interno della squadra. Da questo punto di vista, la possibilità di ruotare tutti gli effettivi sarà vitale per Inzaghi. L’inserimento dei nuovi va quindi accelerato per averli a disposizione quanto prima nei prossimi mesi intasati da impegni ravvicinati. Questo discorso non vale solo per Dumfries, ma ovviamente anche per Correa. Contro il Bologna sembra arrivato il momento per il doppio debutto da titolari con i colori dell’Inter.