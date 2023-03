Dumfries, altro episodio negativo nel 2023. Da Monza a La Spezia

Denzel Dumfries è sempre più protagonista, ma in negativo, del 2023 dell’Inter. L’esterno è stato l’artefice del rigore subito nel finale contro lo Spezia, l’episodio non è il primo incriminante. Già a Monza la marcatura lieve.

SITUAZIONI – Gli episodi cominciano ad incriminare Denzel Dumfries, ormai vecchio parente del giocatore che tanto bene ha fatto nel suo primo anno in nerazzurro. L’esterno ha segnato una sola volta in questo campionato, contro il Lecce alla prima giornata, poi il buio più totale. L’assist con i salentini della settimana scorsa sembrava tracciare la via per un nuovo inizio, a La Spezia è tornato a riaffacciarsi un incubo nella sua travagliata esperienza con l’Inter. Il rigore procurato e segnato da Romelu Lukaku è nato da un’indicazione di Simone Inzaghi, che aveva portato l’esterno ad accentrarsi, poi però in difesa è accaduto il peggio.

Dumfries, così non va

MALE – Due episodi hanno segnato il 2023 di Dumfries. Il primo è stato a Monza, quando l’esterno ha marcato in maniera lieve Luca Caldirola, portando la squadra di Simone Inzaghi a subire il gol del 2-2 finale. In quel frangente addirittura la Lega Serie A punì il giocatore, assegnandogli l’autorete. Il secondo episodio incriminante si è palesato infine questo venerdì a La Spezia. L’intervento su Kovalenko risulta scellerato. Il centrocampista era fermo, ha preso palla con le spalle alla porta, quindi perché essere così irruento? Questa è una domanda a cui difficilmente si può trovare una risposta, ma sicuramente non creerà effetti positivi per Dumfries, destinato a sedere ancora in panchina nelle prossime settimane con il rientro di Milan Skriniar (vedi articolo).