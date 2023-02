Dumfries, altra panchina con la Sampdoria: bocciatura o scelta prudente?

Denzel Dumfries ultimamente non sta attraversando un buon periodo all’Inter. Contro la Sampdoria nel posticipo di lunedì a Marassi l’olandese rischia di essere relegato nuovamente in panchina.

STAGIONE ALTALENANTE − Denzel Dumfries fino ad ora ha vissuto una stagione a due facce. L’olandese ha iniziato l’annata calcistica come titolare della fascia destra dell’Inter, riuscendo anche ad andare in gol nella prima giornata di campionato. Con il passare delle partite le sue prestazioni non sono però state all’altezza delle sue possibilità con errori spesso decisivi ai fini del risultato. Poi c’è stato il Mondiale in Qatar dove l’esterno nerazzurro si è reso protagonista di una serie di buone partite. Le sue prestazioni hanno fatto pensare che al rientro a Milano si sarebbe finalmente rivisto il giocatore straripante della passata stagione. Qualcosa però è andato storto e l’olandese ha perso anche il posto da titolare.

POSTO PERSO − Al ritorno dal Qatar Dumfreis ha avuto qualche piccolo problema fisico che ne ha rallentato il reinserimento in gruppo. Inzaghi ha quindi optato per l’inserimento di Matteo Darmian che ha regalato ottime prestazioni ed è riuscito a rendere più solido il reparto arretrato dell’Inter. L’olandese si è così ritrovato ad essere quasi sempre relegato in panchina tranne che in alcuni match contro squadre di media o bassa classifica.

Dumfries verso la panchina con la Sampdoria, il motivo della scelta

Dumfries ora rischia di partire dalla panchina anche nel match contro la Sampdoria. Quella di lunedì è una partita che sulla carta è ampiamente alla sua portata, soprattutto vista la posizione di classifica della squadra di Stankovic. Inzaghi però conosce le insidie e per questo non vuole rischiare nulla e ed è pronto a puntare sulla sicurezza di Darmian. Dumfries è un giocatore decisamente più votato all’attacco rispetto all’italiano e ciò potrebbe creare delle difficoltà difensive. Ecco quindi spiegato il perché della scelta, che non è una vera e propria bocciatura ma viste le qualità del giocatore di fatto lo è.