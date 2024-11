Dumfries adesso insostituibile! Il segnale di Inzaghi in Inter-Napoli

Denzel Dumfries ha scalato le gerarchie di Simone Inzaghi e adesso sembra essere quasi insostituibile. In Inter-Napoli un ulteriore segnale da parte dell’allenatore nerazzurro.

GERARCHIE – Ancora una volta Denzel Dumfries è stato tra i migliori in campo dell’Inter nella partita contro il Napoli. Continua perciò il momento positivo dell’olandese, che arriva alla terza sosta della stagione con una maglia da titolare. Sì, proprio quelle che nelle due precedenti soste non aveva mai avuto a causa delle scelte di Simone Inzaghi, che gli preferiva sempre Matteo Darmian. Oggi le gerarchie sono cambiate e Dumfries sta meritando il posto negli undici. Anche in Inter-Napoli ha determinato in fase offensiva.

Dumfries ancora bene in Inter-Napoli: un segnale da Inzaghi

PRESTAZIONE – Dalla sua parte c’era Kvicha Kvaratskhelia, eppure Dumfries ha subito appena un dribbling nei 90 minuti in campo. L’olandese ha mostrato grande solidità ed è stato solamente sfortunato nel ritrovarsi Scott McTominay in area piccola davanti a lui. In quel caso ha seguito lo scozzese, gli è rimasto attaccato, ma non è riuscito a vedere il tocco di Mathias Olivera a liberare il centrocampista avversario. Dumfries ha chiuso comunque in maniera positiva, entrando nelle azioni decisive nerazzurre. Il cross di sinistro per Lautaro Martinez che ha sbagliato lo stop davanti ad Alex Meret oppure il rigore subito per fallo di Frank Zambo-Anguissa. Il suo zampino c’è sempre stato e anche Inzaghi lo ha notato.

SEGNALE – Al minuto 80 Dumfries ha ricevuto l’ammonizione, la quale di solito porta Inzaghi a cambiare subito. Federico Dimarco era stanco però senza cartellini sulle spalle. Nonostante tutto questo l’allenatore ha preferito cambiare l’esterno sinistro inserendo Matteo Darmian sull’altra fascia rispetto alla sua di riferimento. Ha lasciato in campo Dumfries contro Kvaratskhelia con un’ammonizione ricevuta pochi minuti prima. Inzaghi è andato oltre il cartellino e si è fidato dell’olandese: non lo aveva mai fatto con lui. Evidentemente il pensiero e la considerazione del tecnico nei confronti di Dumfries sta cambiando.