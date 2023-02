Dumfries, addio possibile: la situazione sulla fascia destra dell’Inter

La fascia destra dell’Inter sarà al centro del mercato di quest’estate. Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano da Milano.

FASCIA – La fascia destra dell’Inter è sempre una questione. Da quando Danilo D’Ambrosio ha perso la titolarità, c’è stato un via vai a Milano di terzini e esterni destri. Da Joao Cancelo passando per Victor Moses, Achraf Hakimi, Matteo Darmian, Denzel Dumfries e infine Raoul Bellanova. Quest’ultimo si giocherà il riscatto in questi ultimi mesi (vedi articolo). Investimento comunque non da poco considerando la stagione dell’ex Cagliari, fin qui non eccezionale.

MERCATO – Il mercato farà poi la sua parte. L’Inter non sarebbe troppo dispiaciuta di fare una plusvalenza cedendo Dumfries. L’olandese sarebbe il più sacrificabile della rosa. Anche perché il suo rendimento dopo il Mondiale non è stato esaltante. Nel caso in cui Dumfries dovesse partire, con diversi club di Premier League su di lui. I nomi dei sostituti in questo momento sono principalmente due. Si tratta di Tajon Buchanan, terzino del Club Brugges e Wilfried Singo del Torino. Per il canadese si tratterebbe di un investimento intorno ai 25 milioni. Il club belga rimane una bottega cara, come visto la scorsa estate con Charles De Ketelaere al Milan. Il cartellino di Singo potrebbe essere leggermente inferiore, ma dopo quanto successo con Bremer, con il Torino mai dire mai.