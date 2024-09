Dumfries a Monza per l’ultima spiaggia. Inizio da incubo all’Inter

Denzel Dumfries non ha iniziato benissimo la sua stagione all’Inter, anzi tutto il contrario. L’olandese è in cerca di riscatto, Monza rappresenta la sua ultima spiaggia prima dell’allarme.

ALLARME – La situazione di Denzel Dumfries all’Inter è grottesca. L’olandese dovrebbe essere il titolare della fascia destra, eppure da dicembre 2023 non riesce più a scalzare l’onnipresente Matteo Darmian dal ruolo. Sì, proprio colui che ormai era diventato braccetto per evidenti carenze in fase offensiva. Sì, colui nato nel 1989 con 35 anni sulle spalle. Dumfries riesce a far panchina anche con lui e questo non è un segnale proprio confortante agli occhi dei tifosi. Simone Inzaghi avrà sicuramente le sue ragioni e il campo gli sta dando ragione, perché Darmian è sempre fra i migliori.

Dumfries alla ricerca di risposte a Monza

SEGNALE – A Monza l’Inter giocherà la sua quarta partita ufficiale della stagione e il destino vuole che tre giorni dopo la squadra di Inzaghi parta per l’Inghilterra per il remake della finale di Champions League di Istanbul contro il Manchester City. Tra i due impegni il più pesante sarà sicuramente quello europeo, per questo motivo ci si aspetta un po’ di turnover in campionato. Considerando anche la presenza del derby nel weekend successivo, Monza è una tappa obbligatoria per dare spazio ai co-titolari. Dumfries ha bisogno di minuti e di fiducia, ma anche lui stesso deve cominciare a convincere tutti. Se non riuscirà a giocare dal primo neanche a Monza allora l’allarme sarà ben evidente.