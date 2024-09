Dumfries a due facce: tra Inter e Olanda senza soluzione di continuità

Denzel Dumfries sta vivendo una prima parte di stagione a corrente alternata, con un inizio per nulla entusiasmante all’Inter e uno invece molto positivo con l’Olanda.

DUPLICE DIMENSIONE – Denzel Dumfries deve decidere cosa essere e, soprattutto, con chi dimostrare il proprio valore, se all’Inter o altrove. Il calciatore ex PSV non ha finora avuto un minutaggio adeguato con la sua squadra di club, dato anche lo stato di forma di Matteo Darmian. Discorso diverso per quanto riguarda la sua Nazionale, nella quale il suo impiego è stato importante e rafforzato da prestazioni all’altezza della fiducia in lui riposta dal tecnico Ronald Koeman.

Dumfries a segno contro la Germania: nel frattempo il futuro all’Inter è incerto!

LO SCENARIO – Nella serata di ieri, 10 settembre, Dumfries ha siglato il gol del definitivo pareggio in occasione del match di Nations League contro la Germania conclusosi per 2-2. La rete è arrivata grazie alla sua consueta abilità nel farsi trovare libero in area, in questo caso nella zona centrale piuttosto che in quella laterale. Nel frattempo, l’olandese non ha ancora avuto la possibilità di essere impiegato dal primo minuto in nessuna delle tre sfide di questa Serie A. Per questo motivo, crescono i dubbi riguardo il suo rinnovo del contratto con l’Inter. Il fatto che il tempo stia passando senza che la firma delle due parti non fa che incrementare le perplessità sul futuro. Con la scadenza del contratto che non è più una chimera.