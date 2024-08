Il dubbio in vista di Inter-Atalanta: tra la cautela e l’opportunità. L’attesa

Inter-Atalanta sarà la terza sfida del campionato di Serie A per le due squadre nerazzurre. Un dubbio imperversa in merito all’11 titolare che vedremo nel match del 30 agosto.

LA SITUAZIONE – L’Inter sfiderà l’Atalanta nel match di Serie A di venerdì 30 agosto. Il grande dubbio di Simone Inzaghi riguardo la formazione titolare da schierare contro la squadra allenata da Giampiero Gasperini si riferisce alla presenza o meno di Lautaro Martinez. Il calciatore argentino, che è stato assente contro il Lecce a causa di un affaticamento muscolare, è ancora in dubbio per la sfida contro la Dea. In caso di sua assenza, il tecnico piacentino riproporrà il duo sperimentato contro i pugliesi.

L’Inter sfiderà l’Atalanta senza Lautaro Martinez? Lo scenario

IL FUTURO – Lautaro Martinez potrebbe dunque saltare l’incontro con l’Atalanta per poter essere al meglio in vista dei futuri impegni. In tal senso, ci si chiede cosa potrebbe accadere con la sua Nazionale, considerato il fatto che il capitano nerazzurro sia già stato convocato da Lionel Scaloni per i prossimi incontri dell’Argentina. In caso di sua assenza contro i bergamaschi, la speranza dei tifosi nerazzurri sarebbe quella di non veder partire il classe 1997 per gli impegni della sua Nazionale. La prossima settimana ci consentirà di comprendere quale sarà l’evoluzione di tale situazione.