Douglas Luiz e le ‘sviste’ arbitrali: Inter, ma non era Marotta League?

Tiene banco in queste ore la polemica relativa a Douglas Luiz e alla sua mancata espulsione per un colpo scorretto a Patric durante Juventus-Lazio. Espulsione mancata che gli permetterà di prendere parte alla sfida della prossima settimana contro l’Inter. Un’altra ‘svista’ arbitrale che smonta la narrazione sulla ‘Marotta League‘

ALTRA SVISTA – Non solo il rigore molto generoso concesso in Juventus-Cagliari – altra partita che ha attirato diverse polemiche, sterili, legate soprattutto alla sacrosanta espulsione per Conceicao – ma un’altra svista arbitrale va a favorire i bianconeri in questo inizio di campionato. Si tratta, nel dettaglio, della mancata espulsione di Douglas Luiz nel corso della sfida di ieri contro la Lazio, vinta per 1-0 dai bianconeri che hanno giocato per gran parte della partita in superiorità numerica. Un episodio che ha scatenato violenti polemiche specialmente da parte del club biancoceleste, ma che va naturalmente a danneggiare anche l’Inter. Il brasiliano, infatti, non avrebbe dovuto prendere parte alla partita di San Siro se fosse arrivato il giusto cartellino rosso. Strano, nella famosa ‘Marotta League‘…

Douglas Luiz altra svista arbitrale in vista di Inter-Juventus. Ma none ra Marotta League?

DIFFICILE RICONFERMARSI – Insomma, sembra proprio che le sviste arbtirali in questa prima parte di stagione stiano andando verso una direzione in particolare. Solo sviste, appunto. Ma fa ridere pensare e leggere ancora tifosi dell’ormai nota alleanza rossobianconera gridare sempre alla Marotta League, o a presunti favoreggiamenti per l’Inter. Sempre parlando della giornata di ieri, per esempio, si sono viste anche molte sviste a sfavore dell’Udinese nella gara di San Siro vinta dal Milan per 1-0. Quello di Douglas Luiz a Torino è solamente un altro degli episodi che vengono volutamente ignorati o minimizzati dai ben noti rosiconi, come sta succedendo proprio in queste ore sui social, dove i tifosi (e non solo) bianconeri stanno cercando in ogni modo di aggrapparsi sugli specchi. Quel che conta, però, è che il brasiliano sarà in campo la prossima settimana contro l’Inter.