Dopo il Napoli tocca al Monza: la pausa dei prossimi avversari dell’Inter

L’Inter si prepara alla ripresa del Campionato, dove incontrerà subito il Napoli. Dopo gli azzurri, gli uomini di Inzaghi sfideranno il Monza in trasferta. Questi i risultati dei brianzoli durante la pausa per il Mondiale.

MONZA – Prima il Napoli, poi il Monza. Saranno queste le prime due avversarie dell’Inter in Serie A. Subito dopo toccherà al Parma in Coppa Italia. I brianzoli non hanno avuto nessun giocatore impegnato nel Mondiale. Hanno approfittato della pausa per conoscersi meglio anche con il nuovo allenatore Raffaele Palladino. Il tecnico è subentrato a Giovanni Stroppa a campionato in corso. Il Monza ricomincerà il Campionato andando a Firenze, due prime gare di livello per i neopromossi.

PAUSA – Il Monza durante la pausa ha giocato quattro amichevoli. Due vittorie e due sconfitte per i lombardi. A inizio dicembre è arrivata una sconfitta, quasi a sorpresa, contro il Lugano. Sempre a sorpresa è arrivata una vittoria contro il Lione, grazie alla rete di Gianluca Caprari e di Dany Mota. Un’altra vittoria contro l’Arconatese per 2-1 e oggi è arrivata una sonora sconfitta contro il Torino. I granata hanno passeggiato per 4-1. Al Brianteo per l’Inter ci sarà un solo risultato: la vittoria.