Dopo Calhanoglu, l’Inter cerca nuove certezze: Le soluzioni sono in casa

Hakan Calhanoglu con molta probabilità lascerà Milano in questa sessione di mercato. Il turco da quattro anni è stato il perno sul quale l’Inter ha costruito le sue fortune. Adesso serve ricostruire il gioco dell’Inter.

PARTENZA ESTIVA – Hakan Calhanoglu odore di partenza dall’Inter? Questa è la notizia del momento. Il turco con molta probabilità ritornerà in Turchia, precisamente al Galatasaray. Una bomba mediatica che era pronta ad esplodere da un momento all’altro. L’innesco è stato causato dalla sconfitta contro la Fluminense nel Mondiale per Club e dalle dichiarazioni forti di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta. Negli ultimi 4 anni Calhanoglu ha sempre dato tutto per la maglia e ha contribuito in maniera decisiva alle vittorie dei nerazzurri. Ora però è tempo di ridisegnare una possibile Inter, e questo arduo compito spetterà a Christian Chivu. Innanzitutto bisognerà capire se continuare con il 3-5-2 tanto caro a Simone Inzaghi, con le opportune correzioni da attuare in campo. Oppure provare un nuovo sistema di gioco con due fantasisti dietro a Lautaro Martinez.

Calhanoglu-Inter, sarà un probabile divorzio

SOLUZIONI – Calhanoglu è stato il fulcro del gioco di Inzaghi. Visione di gioco, marcature, recuperi palla, rigorista quasi infallibile, tutte caratteristiche uniche nel panorama mondiale. Trovare un altro come il turco è quasi impossibile, e se anche ci fosse avrebbe un costo esorbitante. La soluzione più economica e più logica sarebbe provare con un 3-4-2-1. Questo modulo garantisce una continuità con il passato dal punto divista difensivo. Dall’altro dovrebbe garantire più qualità e imprevedibilità in attacco. I giocatori l’Inter li ha già in casa. Il centrocampo con l’arrivo di Petar Sucic avrebbe la qualità necessaria a compensare quella del turco.

REPARTO AVANZATO – In avanti, Ange-Yoan Bonny, è ormai un giocatore dell’Inter pronto a sostituire Marcus Thuram, giocatore in netta involuzione rispetto alla passata stagione. Francesco Pio Esposito scalpita. Dietro servirebbe un difensore giovane forte come Giovanni Leoni. Anche se l’Inter rischia di perdere un tassello fondamentale del suo gioco, una cosa è certa: c’è vita oltre Hakan Calhanoglu.