Doig tra i nomi accostati all’Inter. Prospetto futuro, ma solo con cessione

Lo scozzese Josh Doig è una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Arrivato al Verona in estate dagli Hibernian, l’esterno sinistro ha collezionato 14 presente nella sua prima esperienza in Italia con tanto di due gol e quattro assist. Il suo nome è accostato anche all’Inter

FUTURO PROSPETTO – Josh Doig potrebbe essere un prospetto interessante per il futuro dell’Inter e non solo. L’esterno sinistro del Verona ha parlato dell’interessamento delle big italiane per lui (vedi articolo), grazie anche alla buonissima stagione che sta disputando. Arrivato in estate dalla Scozia, Doig ha infatti trovato due gol e quattro assist in quattordici presenze, dimostrandosi un elemento di livello per gli scaligeri. Una sicuramente delle rivelazioni di questo campionato.

OCCASIONE NERAZZURRA – Come detto, anche l’Inter ha messo il nome di Doig nel proprio taccuino. Sebbene la fascia sinistra sia attualmente ben coperta. Conoscendo la situazione finanziaria nerazzurra e le strategie di mercato, però, un eventuale interessamento in estate dall’estero per Robin Gosens (come già successo lo scorso anno con il Bayer Leverkusen) potrebbe portare la società a gettarsi proprio su Doig. Andando così non soltanto a monetizzare con la cessione dell’esterno tedesco, ma anche a portare un futuro prospetto in squadra. Dandogli il tempo di crescere alle spalle di Federico Dimarco.