Dimarco, vicino il rientro in campo. Titolarità in dubbio con Gosens?

Federico Dimarco è vicino al rientro in campo. Le ultime due settimane l’esterno, così come Milan Skriniar, ha guardato le partite da fuori a causa di un affaticamento muscolare addominale. Le gerarchie cambieranno dal prossimo match?

CHANCE – Robin Gosens ha sfruttato le sue possibilità al 100% in queste due settimane (vedi articolo). Contro il Bologna il tedesco è stato l’unico sufficiente, con il Lecce invece è stato assolutamente il migliore in campo. Ha completamente arato la fascia, risultando decisivo anche nella costruzione del primo gol nerazzurro. Il passaggio teso di sinistro per Nicolò Barella è perfetto, poi c’è la rete di Henrikh Mkhitaryan. Queste due partite potrebbero realmente modificare le gerarchie da qui a fine anno? Federico Dimarco, l’altro esterno, non è stato presente nelle ultime due partite a causa di un affaticamento muscolare addominale.

Dimarco, primi cambiamenti+-+

RIENTRO – Dimarco rientrerà probabilmente questo venerdì contro lo Spezia, anche se non è sicuro che Simone Inzaghi lo rischi fin da subito. Dal prossimo lunedì inizia la settimana più importante della stagione: Porto in trasferta, poi Juventus in casa in campionato. Da quelle due partite dipenderanno le sorti dell’intera annata dell’Inter. Prima però c’è bisogno di ritrovare certezze, Lecce non basta. Il match con lo Spezia sarà altrettanto fondamentale per la qualificazione in Champions League. Federico Dimarco è calato nell’ultimo mese, nonostante l’assist per Mkhitaryan con l’Udinese. L’ultimo gol segnato risale al 18 gennaio in Supercoppa Italiana con il Milan, le prestazioni non sono state le stesse. Il fisico sta pagando le scelte dell’allenatore, che non ha mai dato fiducia al suo sostituto Robin Gosens. D’ora in poi le cose potrebbero cambiare, permettendo all’esterno italiano di avere maggiori possibilità di rifiatare.

