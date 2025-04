Dimarco va oltre i limiti fisici e mette in campo la qualità

Federico Dimarco non sta vivendo un periodo facile dal punto di vista fisico. Non per questo però è mancato il suo apporto. Anzi, mai come nelle ultime partite ha saputo distillare giocate di qualità dal suo talento.

RECUPERO CON CAUTELA – Il recupero di Dimarco dall’infortunio accusato durante Napoli-Inter è un processo delicato. L’esterno dopo essere tornato disponibile ha dovuto ancora saltare delle partite e gestire i suoi muscoli con allenamenti personalizzati. Insomma, sicuramente non è al massimo della condizione. Eppure mai come nelle ultime partite è riuscito a mettere in campo le sue qualità.

SAPERSI GESTIRE – Guardando come si muove in campo, sembra chiaro che il mancino non ha ancora quella scioltezza, quella facilità di corsa per coprire tutta la fascia e proporsi in modo continuativo. A maggior ragione vanno sottolineati i suoi numeri. Dal ritorno dall’infortunio infatti Dimarco ha puntato sulla qualità delle giocate. Trovando numeri di spessore.

QUALITÀ DISTILLATA – Il numero trentadue dopo la sosta ha giocato tre partite, con Udinese, Parma e Cagliari. I suoi numeri parlano di un totale di sette passaggi chiave creati, con quattro grandi occasioni. Da questo sono nati quattro assist effettivi, due con l’Udinese, uno col Parma e uno col Cagliari. Tre partite di fila con almeno un assist a referto. Un contributo qualitativo decisivo, pur nelle difficoltà fisiche.