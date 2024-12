Dimarco, un trittico da gestire. Inzaghi guarda le alternative

Federico Dimarco ha avuto pochissimo riposo in questa stagione. Ha giocato quasi tutte le partite con Inter e Italia, Simone Inzaghi adesso guarda le alternative in vista di un trittico difficile.

TRE PARTITE – Da questo venerdì a lunedì 16 dicembre l’Inter giocherà la bellezza di tre partite tra campionato e Champions League. La difficoltà sarà anche notevole, perché i nerazzurri affronteranno oltre al Parma il Bayer Leverkusen in Germania e la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Federico Dimarco dovrà essere gestito al meglio in queste tre gare, sarà fondamentale farlo perché ha saltato appena tre partite in questa stagione.

Dimarco e l’alternanza con Carlos Augusto

ALTERNATIVA – Dimarco non è stato protagonista assoluto della Champions League: ha giocato appena una volta da titolare nelle tre presenze nella competizione. L’esterno però ha disputato 12 partite su 13 in campionato, avrebbe fatto la tredicesima contro la Fiorentina ma il match è stato rinviato. Simone Inzaghi dovrà decidere in quale partita far riposare Dimarco. La probabilità è che l’esterno rimanga fuori ancora in Champions League con il Bayer Leverkusen per poi fare dal primo minuto Parma e Lazio. Carlos Augusto lo sostituirà in Europa, deve ancora recuperare al 100% ma già si allena interamente in gruppo. Con il Parma potrebbe avere i suoi primi minuti dal rientro dall’infortunio.