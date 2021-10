Dimarco un fattore per l’Inter di Inzaghi. Oggi l’esordio con l’Italia?

Federico Dimarco è diventato un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi, da titolare o a partita in corso, il giocatore ha sempre dato il suo contributo. Oggi convocato con l’Italia, avrà una chance contro il Belgio?

STEP DI CRESCITA – Dimarco ha dimostrato un netto miglioramento, soprattutto dopo la sua esperienza all’Hellas Verona con Ivan Juric. Tornato all’Inter, è diventato un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi, sia da titolare che a partita in corso, offrendo soluzioni anche da calcio piazzato. La sua crescita è stata notata inevitabilmente anche da Roberto Mancini, che già da tempo nutriva forte interesse e ammirazione per il ragazzo. Si è conquistato meritatamente la maglia della nazionale, e proprio oggi potrebbe fare il suo debutto assoluto in maglia azzurra. Probabile, però, che parta dalla panchina, in vista della sfida in programma oggi tra Italia e Belgio per il terzo e quarto posto della Nations League. Al suo posto sulla fascia sinistra dovrebbe rivedersi Emerson Palmieri.