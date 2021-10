Dimarco tuttofare per l’Inter: Inzaghi può lavorare anche su un altro ruolo

Federico Dimarco sta trovando importante continuità in questa stagione all’Inter. Inzaghi lo usa prevalentemente in due ruoli, ma la duttilità del 32 può farlo evolvere in un’altra direzione.

TUTTOFARE – Federico Dimarco è finalmente parte attiva nelle rotazioni dell’Inter, e ad ogni partita acquisisce sempre più consapevolezza. Al momento è a 535 minuti in 11 presenze stagionali, 5 delle quali da titolare. Simone Inzaghi ha dimostrato sin da subito di apprezzare le doti del numero 32, che ora non è più un giocatore monodimensionale. Infatti dopo l’esperienza di Verona non si può più considerare Dimarco un semplice terzino o esterno. Bensì anche un giocatore ideale per il ruolo di “braccetto” sinistro di difesa, in cui lo abbiamo visto l’altra sera con lo Sheriff. Il giocatore classe 1997 è ormai un profilo estremamente duttile, ma la sua evoluzione potrebbe non essere ancora finita.

Dimarco, indole offensiva da valorizzare

NUOVO RUOLO – Nonostante venga inserito tra i difensori seguendo una categorizzazione classica dei ruoli, è indubbio che Dimarco abbia un’indole prettamente offensiva. E questo non lo dicono solo i suoi numeri e la sua straordinaria abilità sui calci piazzati, bensì la sua prossemica in campo. Il giocatore – cresciuto nel vivaio Inter e da sempre tifoso nerazzurro – ama sganciarsi in avanti quando ricopre il ruolo di terzo difensore, seguendo le tracce del compagno Alessandro Bastoni nel supportare la manovra. E, avendo doti di controllo della palla oggettivamente superiori a quelle di copertura, potrebbe destreggiarsi bene anche come centrocampista centrale. In questo modo potrebbe concentrarsi sulle trame di gioco senza più il pensiero delle ampie zone di campo da ricoprire (come quando gioca esterno). E potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla porta, incrementando i suoi numeri offensivi. Questa è una suggestione dettata dalla sua prova in Champions League contro lo Sheriff, ma che sicuramente non sarà sfuggita a Inzaghi.