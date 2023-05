Dimarco, tre big come lui in Champions League! Primato Inter

Federico Dimarco è tra i protagonisti di Milan-Inter (qui la sua pagella), semifinale di andata di Champions League. È infatti lui a servire l’assist per lo 0-2 di Henrikh Mkhitaryan. Diventando così il secondo miglior giocatore in Europa per un dato.

SEMPRE AL CENTRO – Federico Dimarco inanella un’altra ottima prestazione, risultando decisivo anche in Milan-Inter di Champions League. Nel primo dei due euroderby in semifinale, il numero 32 entra di riflesso nel tabellino dello 0-2 nerazzurro. Non firmando un gol, come avvenuto a Roma sabato. Ma bensì servendo il pallone che Henrikh Mkhitaryan trasforma nel gol del raddoppio. Piazzando così il suo ottavo assist stagionale. E di questi, son ben 5 gli assist serviti in Champions League (il valore più alto nella rosa nerazzurra). Un dato che proietta l’esterno sul podio della manifestazione.

PODIO EUROPEO – Nell’edizione 2022/23 di Champions League, altri due giocatori hanno servito 5 assist come Dimarco. Si tratta di Kevin de Bruyne, fantasista del Manchester City (in semifinale contro il Real Madrid), e Joao Cancelo, ex Citizen – ed ex Inter – oggi al Bayern Monaco (eliminato ai quarti proprio dall’ex squadra). E solo uno ha fatto meglio: Vinicius Junior del Real Madrid, in cima alla classifica a quota 6 assist. Una compagnia di tutto rispetto per il numero 32 dell’Inter.