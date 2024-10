Dimarco tra Inter e Italia dimostra di essere ancora in crescita

La prestazione in Italia-Belgio conferma quanto visto in maglia Inter: Federico Dimarco ha fatto un ulteriore passo avanti, migliorando ancora il suo rendimento.

CRESCITA COSTANTE – La carriera di Federico Dimarco vive di continui passi avanti. Da quando ha trovato una sua dimensione tecnica con Juric a Verona, il mancino scuola Inter anno dopo anno aggiunge sempre qualcosa al suo gioco. Basta pensare che quattro anni fa con Conte non poteva nemmeno stare in rosa. Poi al primo anno con Inzaghi non poteva fare l’esterno. Lo scorso anno, dopo un percorso, si è imposto come uno dei migliori esterni in Italia e in Europa. Arrivando ad essere un titolare di Inter e nazionale. Un punto decisamente alto, che sembrava il suo vertice tecnico. E invece in questo inizio di stagione ha continuato la sua crescita. Che a questo punto non si può più sottovalutare.

LAVORO SUI DETTAGLI – Dimarco evidentemente non è uno che si accontenta. Ha l’intelligenza di studiare il suo gioco e migliorarlo nelle piccole cose. Aggiungendo sempre qualche dettaglio. Il resto lo fa il talento che ha sempre avuto. Assecondato anche da Inzaghi, che insieme al suo numero trentadue studia e trova nuovi modi per canalizzarne al meglio le capacità. Un bagaglio che nasce nell’Inter e poi si trasla anche con l’Italia. Con un rendimento ancora in crescita.

ULTERIORE PASSO AVANTI – Dimarco infatti in questo inizio di stagione è stato uno dei migliori giocatori dell’Inter. Risultando secondo in Serie A per passaggi chiave a partita e primo per passaggi chiave totali. Uno dei pochi che ha garantito un rendimento di alto livello da subito, senza gli alti e bassi dei compagni. E con l’Italia ha confermato questo ottimo momento, trovando assist e giocate e dimostrando così di non dipendere dalla macchina nerazzurra. Una crescita evidente, sia tecnica che di personalità, di leadership in campo e fuori. Quando sembrava già al massimo. Per questo non si deve mai sottovalutare Federico Dimarco.