Dimarco, solo conferme in Lecce-Inter: il ‘jolly’ di Inzaghi risulta decisivo

Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti principali di Lecce-Inter. Schierato da Inzaghi prima da “braccetto” e poi da esterno alto, il “jolly” nerazzurro ha inciso parecchio sulla vittoria finale nerazzurra

PRESTAZIONE – Federico Dimarco è tra i protagonisti di Lecce-Inter. L’ex Verona, schierato a sorpresa nei tre dietro da Inzaghi, è stato determinante ai fini del risultato finale: dal suo piede, infatti, parte l’azione che dopo 3 minuti regala il gol a Lukaku. È nel secondo tempo, però, che il prodotto del vivaio nerazzurro esprime il suo meglio: spostato esterno alto, con l’uscita di Gosens e l’ingresso di Bastoni, Dimarco ha spinto con continuità sulla corsia destra dei padroni di casa, creando non pochi pericoli alla formazione di Baroni. Il suo continuo pressing, ed i precisi cross, hanno contribuito a chiudere i salentini nella loro area di rigore, fino all’arrivo del gol del definitivo 1-2 siglato da Dumfries. Inzaghi può sorridere: in attesa del miglior Gosens, Dimarco è in grado di svolgere il ruolo di esterno sinistro con estremo profitto.