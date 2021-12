Dimarco, una sola da titolare a dicembre. In Inter-Torino staffetta con Perisic?

Dimarco non viene schierato titolare da Inzaghi da Inter-Spezia del 1° dicembre, da allora solo panchine. Contro il Torino l’esterno potrebbe tornare dal 1′ al posto di un instancabile Perisic.

RISERVA DI LUSSO – Federico Dimarco non parte dal 1′ con la maglia dell’Inter dalla sfida contro lo Spezia di Thiago Motta, terminata 2-0 per i nerazzurri con le reti di Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez. Il classe ’97 aveva giocato nel pacchetto arretrato, sostituendo Alessandro Bastoni come centrale di sinistra nella linea a tre di Simone Inzaghi. Da quella partita, tre panchine consecutive in Serie A con ingresso nel secondo tempo contro Roma, Cagliari e Salernitana.

ULTIMA DI ANDATA – Discorso simile in Champions League. Dimarco è infatti partito tra le riserve nelle ultime due sfide del Gruppo D, sia contro lo Shakhtar Donetsk che contro il Real Madrid. L’ultima da titolare in Europa è la trasferta vincente dell’Inter contro lo Sheriff in Transnistria, al posto di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. Proprio l’esterno croato, autore di un vero e proprio tour de force nelle ultime settimane (vedi articolo), potrebbe rifiatare contro il Torino, permettendo a Dimarco di tornare dal 1′ nella gara conclusiva del girone d’andata contro la squadra di Ivan Juric. Impegno da non sottovalutare per l’Inter campione d’inverno (vedi approfondimento).