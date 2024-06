Dimarco soffre così basso! Inzaghi lo sa bene, lo capisca Spalletti

Federico Dimarco sta facendo un Europeo totalmente contrario a quello che aveva fatto vedere in campionato e con la maglia dell’Inter. Le responsabilità non sono solo sue, ma anche di Luciano Spalletti. Il motivo lo sa Simone Inzaghi.

RUOLI – Alterare gli equilibri a volte potrebbe generare problemi più gravi del previsto. Luciano Spalletti a pochi giorni dagli Europei ha scelto di passare dalla difesa a 3 alla difesa 4, portando diversi giocatori a cambiare completamente ruolo. Uno dei tanti costretti ad abituarsi a nuovi compiti è stato Alessandro Bastoni, che con la Spagna ha dovuto giocare sul centro-destra non avendo la possibilità di costruire il gioco come fa di solito. Un altro che vive lo stesso problema con l’Italia è proprio Federico Dimarco.

INSUFFICIENTE – Dimarco dall’amichevole con la Turchia alla partita con la Spagna non ha dato niente di niente di quello che ha fatto vedere con l’Inter. La sua stagione da assoluto protagonista non sta avendo una replica anche agli Europei, dove sta soffrendo e non poco la posizione più bassa nell’undici. Simone Inzaghi sa bene quali sono le caratteristiche di Dimarco, tra cui di certo non c’è la propensione alla fase difensiva. La soluzione è semplice per Spalletti: tornare alla difesa a 3 e mettere Dimarco alto a centrocampo, oppure rimanere a 4 e lasciare in panchina l’esterno dell’Inter.