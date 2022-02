Dimarco, sempre meno spazio. Situazione Bastoni un vantaggio?

Federico Dimarco, dopo una prima parte di stagione in cui è stato impiegato quasi regolarmente da Simone Inzaghi, sembra essere sparito dai radar. La situazione di Alessandro Bastoni (infortunio e squalifica) può essere la sua chance.

SECONDA POSSIBILITÀ – Dopo essere stato impiegato quasi regolarmente nella prima parte di stagione, Federico Dimarco sta trovando sempre meno spazio nell’Inter di Simone Inzaghi. L’esempio perfetto di ciò lo si è visto nella sfida di Coppa Italia contro la Roma. Dopo l’infortunio di Alessandro Bastoni, infatti, il tecnico ha preferito sostituire quest’ultimo con Stefan de Vrij. Complice, forse, anche la prestazione ben poco convincente nel derby con il Milan, sebbene in quell’occasione fosse entrato in sostituzione di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. La situazione di Alessandro Bastoni potrebbe però dare una “seconda possibilità” a Dimarco.

Dimarco e le scelte di Inzaghi: dubbio nel terzetto difensivo

SCELTE DI FORMAZIONE – Federico Dimarco, infatti, è uno dei candidati a partire come titolare nella gara di sabato tra Napoli e Inter. Anche se, come visto nella gara di martedì, potrebbe anche partire da titolare Danilo D’Ambrosio sul centro destra, spostando così Milan Skriniar sul centro sinistra con de Vrij in mezzo (vedi articolo). Più difficile, invece, vedere Andrea Ranocchia dal primo, dal momento che in stagione si è rivelato essere il sostituto naturale proprio dell’olandese nel mezzo del terzetto difensivo. Insomma, le scelte per sabato potranno sicuramente dire tanto sul prosieguo della stagione per Federico Dimarco. Specialmente ora che a sinistra si è chiuso uno spazio con l’arrivo di Robin Gosens.