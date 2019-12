Dimarco risorsa paradossalmente di troppo per l’Inter: non crea slot utili

La cessione di Dimarco a gennaio può essere utile per l’Inter? A livello superficiale sembrerebbe di sì, ma facendo un’osservazione a 360° la risposta cambia diametralmente. Il focus è sulla Lista UEFA da (ri)consegnare a febbraio con le modifiche dopo il mercato invernale

RIPARAZIONE INVERNALE – Il mercato di gennaio è alle porte e le ipotesi per rinforzare le attuali rose si sprecano. Tra queste ci sono anche quelle legate al centrocampo dell’Inter, che per giocare a cinque potrebbe rinforzarsi con un paio di profili fino a fine stagione. Si è detto a più riprese della mezzala da regalare ad Antonio Conte, che sogna Arturo Vidal (vedi ultime novità). Ma si parla molto anche di un esterno sinistro a tutta fascia. Forse addirittura troppo. La situazione sulle fasce, infatti, è piuttosto complessa. Ma bisogna tenere in considerazione alcune situazioni.

QUESTIONE LISTE – Andiamo per ordine. L’Inter a settembre ha consegnato due liste. La Lista Serie A per il campionato e la Lista UEFA per le coppe europee. La prima è molto più “libera” anche grazie alla possibilità di iscrivere tutti i giocatori Under 22, mentre la seconda ha molte più restrizioni. E le modifiche per l’Europa League possono essere solo tre. In Serie A l’Inter ha ancora due slot liberi, che potrebbero essere considerati anche tre (Tommaso Berni può uscire dalla lista in quanto terzo portiere). In caso di cessioni di alcuni scritti (solo Matteo Politano è a rischio), potrebbero aggiungersi ulteriori slot. Non funziona così in Europa, purtroppo.

MODIFICHE POSSIBILI – In Europa Berni è già fuori e gli Under 22 dentro, pertanto l’Inter al momento non ha slot liberi. Ciò significa che qualcuno (tranne Cristiano Biraghi, unico prodotto del vivaio interista utilizzato regolarmente da Conte) deve uscire per far entrare qualche altro. Per intenderci, se esce Politano può entrare Vidal senza problemi. O chi per loro, mantenendo il rapporto 1:1. Per far entrare un altro eventuale acquisto invece servirebbe una cessione o comunque l’esclusione di qualcuno dalla lista. Si è detto di Biraghi, ma lo stesso identico ragionamento deve essere fatto per Federico Dimarco, altro prodotto del vivaio Inter.

PARADOSSO DIMARCO – In queste ore si sta parlando della cessione di Dimarco per fare spazio a un altro esterno mancino, magari il sogno Marcos Alonso (vedi ultime novità). Ma l’uscita di Dimarco dalle liste dell’Inter (nello specifico quella europea, già completa) non crea spazio per nessun inserimento, quindi il ragionamento causa-effetto è inutile. Paradossalmente, per Conte sarebbe meglio trattenere Dimarco fino a giugno in quanto elemento numerico in più per allungare la panchina. Il classe ’97 scuola Inter oggi è una risorsa in più, in Italia e in Europa. Ma se arrivasse (anche) un nuovo esterno mancino, a fargli spazio in lista dovrebbe esser un altro. Questo dettaglio non va trascurato. A questo punto, cosa deciderà di fare l’Inter con Dimarco a gennaio?