Dimarco rianima il mercato dell’Inter: i ”rischi” della Top-10 nel ruolo

Dimarco è sempre più protagonista tanto in maglia Inter quanto con la Nazionale Italiana e ciò porta come potenziale conseguenza l’interessamento di tanti club. Un tema che diventerà più caldo nel 2025 in sede di calciomercato. Al momento la concorrenza nel ruolo non è poi molta

MILANO – Le prestazioni di Federico Dimarco in maglia Inter non stupiscono più nessuno. Quelle del classe ’97 nerazzurro con la maglia della Nazionale Italiana addosso, invece, continuano a far parlare. Merito della mediaticità garantita dalle partite internazionali. La crescita calcistica di Dimarco è sotto gli occhi di tutti. Un bene per l’Inter… ma fino a un certo punto. Il contratto che lega il quasi 27enne milanese ai colori nerazzurri scadrà il 30 giugno 2027. L’ultimo prolungamento è datato nemmeno un anno fa (30 dicembre 2023, ndr). A breve ce ne sarà un altro? Considerando (gli ultim)i margini di crescita, la risposta sembra scontata. Intanto la situazione, anche a livello di calciomercato, sta evolvendo. Cerchiamo di capire meglio il tutto.

Il miglior prodotto del vivaio Inter: una risorsa più che rara come asset

CALCIOMERCATO – Il numero 32 nerazzurro ha il pregio di non aver un ruolo definito. Più che definirlo esterno, Dimarco può essere catalogato tra i mancini. Non è un difensore, non è un centrocampista. Non è (più) un attaccante. Più terzino che terzo (“braccetto”) in difesa, più quinto che quarto a centrocampo. Dimarco è un esterno a tutta fascia a prescindere da dove viene piazzato. Un fluidificante puro in caso di difesa a quattro, un’ala che garantisce anche compiti difensivi quando schierato a centrocampo. Il miglior prodotto del vivaio dell’Inter pecca un po’ se schierato centralmente, in marcatura se in difesa e fisicamente se a centrocampo. Motivo per cui si sta specializzando largo sulla fascia sinistra. Quanti giocatori possono essere paragonati a Dimarco oggi? E soprattutto, quali? La lista è lunga ma nemmeno troppo. E ancora: qual è il valore di mercato di Dimarco attualmente?

Dimarco “guida” la Top-10 degli esterni mancini: da Theo Hernandez a Ruggeri

TOP-10 – Il valore di mercato di Dimarco oggi supera i 50 milioni di euro. Ed è destinato ad aumentare. Soprattutto nel caso in cui continui a garantire certe prestazioni. Le statistiche in termini di assist e gol migliorano di stagione in stagione. Nella stessa categoria di Dimarco possono essere citati il coetaneo francese Theo Hernandez (Milan) e il connazionale classe 2002 Destiny Udogie (Tottenham). Altri esempi, in un’ipotetica Top-10 di esterni mancini, vanno dal classe 2000 canadese Alphonso Davies (Bayern Monaco) al classe ’96 ucraino Oleksandr Zinchenko (Arsenal). E ancora gli spagnoli classe ’95 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) e 2003 Alejandro Balde (Barcellona). Così come i classe 2002 portoghese Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e olandese Ian Maatsen (Aston Villa). Infine, in Italia può essere citato un altro 22enne che “studia” da Dimarco, ovvero Matteo Ruggeri (Atalanta). Di questi al momento – e per motivi diversi – nessuno vale quanto e/o più di Dimarco. L’Inter si coccola il suo prodotto del vivaio ma sa anche che potrebbe arrivare un’offerta indecente per portarlo via da casa…