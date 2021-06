Dimarco resterà all’Inter e si candida idealmente come vice Darmian

Federico Dimarco resterà all’Inter la prossima stagione, secondo il suo agente Beppe Riso. E il ruolo in nerazzurro è già pronto per lui.

PERMANENZA – La stagione 2021/22 potrebbe essere quella della svolta per Federico Dimarco. Che potrebbe finalmente trovare spazio nell’Inter. A Simone Inzaghi non dispiace l’esterno ex Verona, e il suo agente Beppe Riso è certo: il futuro di Dimarco è in nerazzurro. Considerando l’addio di Ashley Young, l’Inter farà quindi una scelta di convenienza per mantenere inalterato il numero sulle fasce. Ma il classe 1997 che torna nerazzurro non è lo stesso che se ne andò nell’inverno 2020.

DOPPIO RUOLO – Dimarco non è solo un esterno mancino decisamente più affidabile, cesellato con cura da Ivan Juric (che lo vorrebbe al Torino). Che ne ha fatto una delle rivelazioni della stagione, con 5 gol e 5 assist in 35 presenze in campionato col Verona. Il talento cresciuto nell’Inter torna in nerazzurro con una competenza in più, avendo pure imparato a destreggiarsi come terzo di difesa. In sintesi, Dimarco potrebbe tranquillamente percorrere le orme di Matteo Darmian, grande jolly dell’Inter Campione d’Italia.