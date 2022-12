Dimarco regista offensivo dell’Inter. Da gennaio protagonista assoluto

L’Inter tornerà in campo per giocare la sua prima partita ufficiale il 4 gennaio. Federico Dimarco ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi e conseguentemente il posto da titolare, nella seconda parte di stagione si vuole confermare.

FATTORE – Federico Dimarco è una delle sorprese piacevoli di questi primi mesi di stagione. Partito dalla panchina nel primo match dell’anno contro il Lecce, l’esterno italiano non si è arreso e ha continuato a lavorare per migliorarsi. Inizialmente Simone Inzaghi lo utilizzava solamente per sostituire Bastoni nella linea di difesa a 3, così come succedeva lo scorso anno. In quel ruolo erano arrivate sicurezze dall’ex Verona, che permetteva spinta e maggiore proiezione in zona offensiva. Il problema riguardava l’equilibrio generale della squadra e i suoi limiti in marcatura, che erano piuttosto evidenti. Dopo le partite di Nations League in nazionale Inzaghi ha seguito la scia di Roberto Mancini, cominciando ad utilizzare Federico Dimarco come esterno a tutta fascia. Il risultato è stato ottimo e oggi il talento nerazzurro è un perno della squadra e un elemento fondamentale del 3-5-2 dell’allenatore piacentino.

Dimarco, l’oro dell’Inter in cerca di conferme

CONFERME – Dimarco ha disputato l’87% delle sue partite da titolare. In 19 match giocati con l’Inter ha segnato 3 gol, di cui una doppietta decisiva con il Bologna, e siglato 3 assist. Proprio l’ultimo ha permesso a Edin Dzeko di segnare la momentanea rete del 2-1 con l’Atalanta. L’esterno italiano ha raccolto l’eredità di Ivan Perisic in maniera egregia e ora la fascia sinistra è diventata un vero e proprio fattore in campo (vedi articolo). Il calciatore classe 1997 può godere di ottime capacità balistiche grazie al suo sinistro. Questo porta spesso i suoi compagni ad affidarsi ai suoi cross e alle sue punizioni. Nella seconda parte di stagione Dimarco cerca conferme, vuole continuare ad essere il titolare indiscusso della squadra per cui tifa fin da bambino. Il prossimo obiettivo sarà determinare e portare alla vittoria l’Inter contro il Napoli, la capolista della Serie A.