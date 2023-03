Dimarco pronto per Spezia-Inter, lui o Gosens prima del Porto?

Prosegue il recupero di Federico Dimarco in vista di Spezia-Inter, con Simone Inzaghi che ora si trova a scegliere tra lui e Robin Gosens per la gara di venerdì. Una scelta non facile, tenendo conto del quadro complessivo anche in vista della sfida di martedì contro il Porto.

PRONTO – Dopo due gare disputate da Robin Gosens, Federico Dimarco é pronto a riprendere il suo posto in campo in vista di Spezia-Inter di venerdì. L’esterno sinistro ha svolto oggi tutto l’allenamento, disputando anche la partitella che lo ha visto proprio nella squadra contro quella del tedesco. Resta ancora da capire se Simone Inzaghi deciderà di rischiarlo dal primo minuto, vista anche la gara di martedì contro il Porto in Champions League. Un ballottaggio sicuramente da non sottovalutare per il tecnico.

