Dimarco recupera, Inzaghi riflette sulla gestione. L’impiego previsto

Federico Dimarco sta recuperando dal suo ultimo guaio muscolare, ma la gestione rimane un rebus importante da risolvere. Simone Inzaghi riflette sull’impiego nelle prossime due partite.

GESTIONE – Federico Dimarco ha oggi svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Ciò vuol dire che sarà almeno a disposizione per la partita contro il Cagliari di sabato pomeriggio. Il calciatore è partito già per Monaco di Baviera ma non ha fatto nemmeno un minuto. Carlos Augusto ha tirato la carretta fino al 95′ e ha chiuso il match con l’assist decisivo al minuto 88. Un treno che non ha mai mollato e che è stato premiato dal passaggio vincente per Davide Frattesi.

Dimarco, le possibilità di impiego tra Cagliari e Bayern Monaco

IMPIEGO – La situazione di Dimarco rimane delicata e richiede riflessioni. Dopo la sosta l’esterno sinistro ha giocato da titolare contro Udinese e Parma, tra l’altro aiutando la squadra con tre assist di fila. Al Tardini però è stato sostituito al 60′ e ha risentito fastidi a livello muscolare. In Champions League è rimasto fuori, col Cagliari tornerà tra i convocati. L’impiego dev’essere centellinato: se lo si vuole avere al 100% nella gara di ritorno di San Siro servirà utilizzarlo una ventina di minuti in campionato. Da titolare si rischierebbe troppo, senza un minuto in campo sarebbe un rischio perché non avrebbe il ritmo gara.