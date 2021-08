Dimarco, Parma e Dinamo Kiev per prendersi la titolarità?

L’Inter si appresta ad affrontare gli ultimi test precampionato prima dell’inizio della Serie A il prossimo 21 agosto contro il Genoa. Stasera contro il Parma e domenica prossima contro la Dinamo Kiev saranno due test importanti per Federico Dimarco per prendersi la titolarità a sinistra.

TITOLARITÀ IN BALLO – La corsia sinistra dell’Inter, assieme al centrocampo e la difesa, sembra essere a posto. Dimarco e Ivan Perisic sono due possibili titolari per Simone Inzaghi con il tecnico che ha due carte completamente diverse da giocarsi in questa stagione. Perisic è un giocatore molto più offensivo che sa usare bene entrambi i piedi ed è già collaudato nel 3-5-2 nerazzurro. Dimarco è la new entry, il giocatore che potrebbe stravolgere le gerarchie della corsia sinistra (vedi articolo). L’esterno tornato dal prestito al Verona ha fatto un grande precampionato e contro il Parma questa sera e contro la Dinamo Kiev domenica 14 potrebbero essere altri due test importanti per convincere Inzaghi a puntare su di lui contro il Genoa alla prima giornata. Riuscirà Dimarco a confermarsi con due ottime prestazioni e prendersi la titolarità a sinistra?