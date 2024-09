Dimarco unica nota positiva di Inter-Milan. Un dato in netto miglioramento

Federico Dimarco è stata l’unica nota positiva di Inter-Milan. Il calciatore sta migliorando in tutto, ma sorprende un dato che sta limando ormai da qualche partita.

MIGLIORE – Federico Dimarco è stato il migliore tra i giocatori in movimento dell’Inter contro il Milan. Sì, tra quelli in movimento perché in assoluto solo Yann Sommer ha permesso di non subire altri 2/3 gol. L’esterno sta raggiungendo un livello mai mostrato e sta migliorando sotto diversi punti di vista. Il gol di sinistro sul secondo palo è solo la ciliegina sulla torta di un inizio di stagione ai limiti della perfezione. Non ha sbagliato una partita, in più un dato risalta nelle sue prestazioni.

DATI – Secondo le statistiche raccolte da SofaScore Dimarco ha aumentato il minutaggio medio di ben 13 minuti: mentre nel 2023/2024 l’esterno giocava una media di 70 minuti, oggi invece rimane in campo almeno per 83. In tre delle cinque partite disputate (assente con il Manchester City) Dimarco ha giocato ed è stato protagonista nel rettangolo di gioco per 90 minuti. Questo rappresenta un enorme salto di qualità, perché in passato molti hanno sottolineato il fatto che l’italiano non reggesse un intero match. La condizione fisica in questo momento è ottima e la speranza è che Dimarco abbia continuità. Le risposte sono state assolutamente positive.