Dimarco non solo titolare, in Inghilterra-Italia è tra i migliori in campo

Mancini in Inghilterra-Italia ha scelto tra i suoi titolari anche Dimarco. Il mancino dell’Inter è partito come terzino nella linea a quattro e ha mostrato le sue qualità anche in azzurro.

TITOLARE FINALMENTE – Contro l’Inghilterra Dimarco ha fatto il suo esordio assoluto da titolare con la maglia dell’Italia. Mancini lo ha scelto dal primo minuto come terzino sinistro nella sua linea a quattro. Un ruolo non usuale per il prodotto delle giovanili dell’Inter. Che lo stesso ha risposto presente. Tanto da risultare il migliore in campo secondo i rating di Whoscored.

PRESENZA IN FASCIA – Dimarco è stato una fonte di gioco. Come già più volte visto in maglia nerazzurra. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Se come centrale di sinistra della difesa a tre è abituato ad essere un elemento di spinta, anche da terzino sinistro a quattro non ha perso la sua vocazione offensiva. Facendosi vedere principalmente appena davanti alla linea difensiva e oltre la metà campo a supporto dell’esterno offensivo. Questa è la grafica dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 59, secondo dell’Italia dopo il terzino destro Di Lorenzo, con 43 passaggi, a conferma della sua presenza nel gioco. Da segnalare ben 4 dribbling, secondo della squadra dopo Pellegrini. Una partita promettente.