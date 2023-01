Dimarco non è Perisic, ma non lo fa rimpiangere: la crescita in numeri

Federico Dimarco ha giocato il suo primo derby di Milano dal 1′ in Supercoppa Italiana. Il numero 32 si è appropriato della fascia sinistra e la sua crescita è testimoniata dai numeri

CRESCITA ESPONENZIALE − Il gol di Dimarco nella finale di Supercoppa Italiana è il segno della crescita del numero 32 nerazzurro. L’anno scorso, l’ex Verona non ha potuto godere di grande spazio per via della grandissima stagione di Ivan Perisic. Quest’anno la fascia sinistra aveva bisogno di un nuovo padrone e Dimarco ora può ritenersi tale. La sua crescita è stata esponenziale. Pur essendo un giocatore diverso dal croato, soprattutto dal punto di vista della prestanza fisica – l’ex numero 14 era un grandissimo atleta – dalla sua ha un bagaglio tecnico eccellente, che Inzaghi sta esaltando al massimo. Al momento Dimarco è a quota 4 gol e 3 assist. Oltre ai numeri, Dimarco ha dato anche molte soluzioni dai calci di fermo. Un gol realizzato dal numero 32 è arrivato da calcio di punizione. Ma il suo mancino si sta rivelando utile anche in situazioni di calcio d’angolo, situazione dalla quale può nascere sempre qualche pericolo. Poi, una caratteristica in particolare di Dimarco ha fatto innamorare i tifosi: il suo essere interista. E forse aver realizzato il sogno di giocare nella sua squadra del cuore potrà dargli ulteriori stimoli per continuare a far bene con questa maglia.