Dimarco, niente riposo così nell‘Inter come nell’Italia: nuovo status

Federico Dimarco in questa stagione ha decisamente raggiunto un nuovo status, mostrando una grande crescita come giocatore. Tanto da essere diventato imprescindibile non soltanto per Simone Inzaghi all’Inter, ma anche per Roberto Mancini nell’Italia.

NIENTE RIPOSO – Con ogni probabilità questa sera Federico Dimarco sarà tra i titolari di Roberto Mancini per l’amichevole tra Albania e Italia. Una scelta che certifica di fatto il nuovo status raggiunto dall’esterno dell’Inter dall’inizio della stagione. Diventato fondamentale non solo per Simone Inzaghi, ma anche proprio per il Commissario Tecnico della nazionale azzurra. Federico Dimarco è stato uno dei giocatori più decisivi nelle ultime uscite in Nations League, con anche il gol arrivato in casa dell’Ungheria nella gara che ha qualificato l’Italia per le Final Four.

PADRONE DELLA FASCIA – Federico Dimarco, di fatto, non ha quasi mai riposato in questa prima parte di stagione. Dopo aver conquistato la fascia sinistra dell’Inter ai danni di Robin Gosens, l’esterno azzurro è praticamente sempre stato schierato da titolare da Simone Inzaghi, salvo in rarissime occasioni (come la gara contro il Bayern Monaco, ininfluente ai fini di qualsiasi risultato). Una crescita, quella di Federico Dimarco, che si è notata anche in campo con il grande contributo fornito specialmente nelle ultime due gare: i due gol al Bologna e l’assist a Edin Dzeko per la rete dell’1-2 contro l’Atalanta. Continuando così, sarà difficile che possa riposare in tempi brevi.