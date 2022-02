Dimarco limita le ambizioni dell’Inter: Inzaghi usa il jolly senza produttività

Dimarco non ha iniziato né chiuso in bellezza il suo Derby di Milano da alter ego di Perisic… e non solo. La mossa di Inzaghi in Inter-Milan non ha pagato e la modifica successiva, atta a limitare i danni, è servita a poco dopo aver regalato il vantaggio agli avversari

SCELTA SBAGLIATA – Il cambio richiesto da Ivan Perisic permette a Federico Dimarco di entrare in campo per giocare l’ultimo quarto di gara. La scelta di schierarlo quinto sinistro di centrocampo non è, però, obbligata. Si tratta di una decisione di Simone Inzaghi, che sceglie Dimarco come vice-Perisic anziché Matteo Darmian, teoricamente più adatto a portare a termine una partita in quel momento sull’1-0. Ma perché Dimarco e non Darmian? In attesa di Robin Gosens (vedi focus), Inzaghi fa una scelta che non è legata al ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Piuttosto la scelta è legata ai compiti. In particolare quelli sui calci piazzati. Una delle fissazioni di Inzaghi, insieme alla sostituzione di chi è ammonito.

TRE IN UNO – Il jolly Dimarco è il primo cambio per prendere il posto di Perisic a sinistra ma anche – e soprattutto – quello di Hakan Calhanoglu su calci d’angolo e di punizione. E non solo. Anche quello di Alessandro Bastoni in difesa, quando si accorge che serve Darmian a centrocampo e un ultimo cambio disperato per cercare il gol del pareggio. All fine non funziona nulla. Il jolly 3 in 1 Dimarco limita le ambizioni dell’Inter. Fosse entrato Darmian per Perisic, senza preoccuparsi di Calhanoglu e poi Bastoni, probabilmente ora staremmo parlando di un altro risultato. Stravolgere l’Inter con un calciatore che non ha mezza caratteristica in comune con Perisic né con Bastoni non può permetterti di ribaltare un Derby di Milano. Figuriamoci vincerlo. Inzaghi si preoccupa più dei dettagli, perdendo di vista gli aspetti più concreti. Ed ecco l’improduttività dell’ingresso del jolly Dimarco.