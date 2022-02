Dimarco ‘liberato’ da Gosens: nuovo ruolo a tempo pieno

Con l’arrivo di Robin Gosens all’Inter, per Federico Dimarco è il momento di ‘cambiare ruolo’ a tempo pieno. Liberato dai compiti di esterno, Inzaghi potrà usarlo definitivamente come terzo di sinistra.

A TEMPO PIENO – Federico Dimarco è stato uno dei jolly fin qui di Simone Inzaghi. Il giocatore ha infatti svolto un doppio ruolo fin dal suo ritorno all’Inter, ovvero sulla sinistra come vice-Perisic e come terzo di difesa per sostituire all’occorrenza Alessandro Bastoni. Un ruolo, il secondo, che Simone Inzaghi trova più congeniale per Dimarco. Ecco dunque che adesso l’arrivo di Robin Gosens può ‘liberare’ – almeno fino a fine stagione – l’ex Verona dai compiti di esterno a tutta fascia.

MINUTAGGIO – Potendosi concentrare al 100% sul ruolo di terzo di difesa, per Federico Dimarco potrebbe anche arrivare più minutaggio. Specialmente ora, con un tour-de-force che vedrà l’Inter impegnata a ritmi serratissimi già dal derby di sabato contro il Milan. Ora Simone Inzaghi ha un’alternativa ‘fissa’ in più per il suo terzetto difensivo. Che sfrutterà sicuramente il più possibile.