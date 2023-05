Dimarco, la sua storia e il ritorno all’Inter: «Te l’ho promesso da bambino»

Antonello Venditti cantava “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Questa è la storia di Federico Dimarco, un bambino interista che realizza il suo più grande sogno: giocare nella sua squadra del cuore, quella in cui, nella sua carriera, ritorna per ben tre volte.

Federico Dimarco, che scoperta per l’Inter

IL GIOCATORE – Classe ’97, nato a Milano da genitori lucani, Federico Dimarco ha da sempre qualità che all’Inter non sono mai passate inosservate. Piede mancino, abilità e potenza nei cross, ma anche nei tiri in porta che non ti aspetti. Spesso e volentieri i suoi missili arrivano da fuori area. Nasce esterno alto a sinistra per poi confermarsi terzino sinistro, ma Ivan Juric, suo allenatore al Verona tra il 2020 e il 2021, lo adatta anche da terzo centrale sinistro nella difesa a tre. Questo ruolo viene replicato anche da Simone Inzaghi che, però, lo sfrutta anche e soprattutto come esterno sinistro a tutta fascia. Un vero e proprio tutto fare. Federico Dimarco c’è sempre, è ovunque in mezzo al campo. E’ l’uomo delle sorprese, quello che non ti aspetti, ma che sbuca sempre e contribuisce in ogni modo al gioco, alla manovra, all’assist e anche al gol.

IL GOL – Lo ha dimostrato anche in quest’ultima occasione contro la Roma, segnando il gol dello 0-1 in una partita fondamentale per la lotta Champions, con ancora poche gare a disposizione per accaparrarsi il quarto posto. Al 34° Marcelo Brozovic approfitta di un errore della Roma e dalla metà campo effettua lo splendido e preciso lancio a cercare Dumfries che, sulla sinistra, corre sulla fascia spingendosi verso l’area. E’ buono il cross di Denzel Dumfries per Romelu Lukaku, ma in scivolata non ci arriva il belga, ci arriva invece Federico Dimarco. Il terzino spunta da dietro e, quasi dal limite, calcia in porta il gol dello 0-1. E’ sempre in anticipo, riesce spesso e volentieri a cogliere impreparati gli avversari e, soprattutto, gioca con la testa prima che con i piedi.

Dal debutto ad oggi: chi è Federico Dimarco

PRIMI PASSI – Da sempre col cuore nerazzurro, Federico Dimarco inizia ben presto a muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio proprio all’Inter, nel 2004. L’esordio in prima squadra, per lui, arriverà all’età di 17 anni in Europa League nella quale viene chiamato a sostituire Danilo D’Ambrosio. Pochi mesi dopo, nel 2015, debutterà anche in Serie A contro l’Empoli. L’Inter crede in questo ragazzo e decide di fargli acquisire un po’ di esperienza con qualche prestito tra Ascoli ed Empoli, prima della cessione al Sion nel 2017 con un contratto quinquennale.

LA GAVETTA – Con l’Ascoli, in Serie B, realizza 15 presenze e 4 assist, mentre in un Empoli che lotta per la salvezza totalizza soltanto 12 presenze, poi la retrocessione. Nel Sion, uno sfortunato Federico Dimarco rimedia un brutto infortunio già all’esordio che gli garantirà soltanto 9 presenze. Lo riacquista l’Inter l’anno successivo, per poi girarlo subito in prestito al Parma. Qui, Federico realizza il suo primo gol in Serie A. Proprio contro l’Inter. Proprio a San Siro. Un nuovo infortunio lo allontana ancora dal campo prima del secondo ritorno a casa. Solo 3 le presenze con l’Inter, eppure la società crede sempre in questo ragazzo. Sarà Antonio Conte, nel 2019, a chiederne il ritorno, ma a gennaio si aprirà il nuovo prestito con il Verona, dove trova spazio e si distingue: 48 presenze e 5 gol per lui.

Il grande ritorno all’Inter

INTER – Con l’arrivo di Simone Inzaghi, poi, Dimarco è richiesto a completamento della rosa nerazzurra della quale oggi è titolare inamovibile. In nerazzurro, finora, Federico Dimarco vanta due Supercoppe e una Coppa Italia, ma probabilmente per questo ragazzo che “ce l’ha promesso da bambino” questo è solo l’inizio.

IL SOGNO – Per uno come lui, questo è un sogno che si avvera. Dall’essere un bambino seduto sul divano di casa a seguire la sua squadra con la maglia dell’Inter addosso, come noi lo immaginiamo, al calpestare il prato del Meazza qualche anno dopo perchè di quella squadra oggi ne sei parte anche tu e, addirittura, stai per giocarci una semifinale di Champions League. Forse non è così scontato. Federico Dimarco è la prova concreta che avere dei sogni e fare gavetta affinchè un giorno ciò in cui credi possa diventare realtà, alle volte premia.

I numeri

THE BEST – Federico Dimarco, oggi, è il difensore con maggior numero di gol e assist dei più grandi campionati europei, insieme a Jeremie Frimpong. Il talento nerazzurro, infatti, ha realizzato 6 gol stagionali in tutte le competizioni e ben 8 assist totali. Il gioiellino di casa Inter è secondo soltanto al difensore del Bayer Leverkusen, che ha totalizzato, finora, 9 gol e 10 assist in questa stagione.