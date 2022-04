Dimarco, Inzaghi ha pescato un jolly prezioso per il finale di stagione?

L’Inter venerdì è ospite dello Spezia al Picco con i liguri che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. Federico Dimarco, più che positivo contro il Verona, si candida a jolly prezioso per il finale di stagione.

JOLLY – Inzaghi potrebbe aver pescato, dal mazzo dell’Inter, un jolly importante: Federico Dimarco. Il 32 nerazzurro è sparito dai radar nella parte centrale della stagione ma contro il Verona è tornato prepotentemente come jolly di questa Inter. Corsa, inserimento, ottimo mancino e anche agonismo giusto. Inzaghi potrebbe ricorrere più volte a lui per continuare a correre e magari scompigliare i piani degli avversari con una carta a sorpresa. Dimarco, comunque, sembra pronto. E poi chissà cosa accadrà in estate, resterà oppure no?